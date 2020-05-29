39-річна світська левиця та телеведуча Періс Хілтон поділилася сміливим знімком, на якому була зовсім без одягу

Красуня опублікувала традиційну картинку, зроблену в фотошопі з її участю у себе в Instagram, передає Politeka.net. На фото Хілтон з'явилася повністю оголеною, а її найпотаємніші місця прикрили квіти. Дівчина кокетливо трималася за груди, а її обличчя було повернуте у бік. Періс була схожа на квіткову фею.

«У полі троянд я польова квітка», - підписала знімок телеведуча.

За півдня пост Хілтон подивилися майже 250 тисяч разів. В коментарях шанувальники стали захоплюватися зовнішністю зірки.

«Моя красуня», «так тебе Люблю, моя королева», «Це неймовірно», «Мила і гаряча», «Так, ви не боїтеся виділитися», «Це одна з найкрутіших картин, в яких я тебе бачив. Це приголомшливо!», «Милий ангел, я люблю тебе, дитинко, дуже круто!», - пишуть фанати.

Раніше ми повідомляли, що Хілтон здивувала шанувальників відвертим образом без фотошопу. Красуня показала, як виглядає у реальному житті. Вона зробила селфі, сфотографувавши себе в одязі з принтом з листя. Топ мав пікантний виріз посередині, демонструючи невеликі груди зірки. Крім цього, блондинка засвітила свій апетитний животик. На свій вік красуня виглядає чудово.

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