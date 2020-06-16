Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила зухвалим фото з удавом

Фанати знаменитості завели окремий Instagram-аккаунт, в якому діляться різними знімками кумира, пише Politeka.net.

Так, користувачі мережі опублікували архівне фото Кайлі, на якому вона позує з удавом.

Зірка натягнула на тіло чорні топ і труси. Наряд обтягнув шикарні форми: пишні груди та оголив красиві стегна.

Красуня лежала на підлозі, спершись о руки. Дженнер доторкнулась рукою до волосся, трохи потривоживши зачіску. Варто відзначити, що модель була з рожевим кольором волосся.

Кайлі дивилася в камеру, відкривши пухкі губи. Її очі широко розкрилися і були підкреслені чорною тушшю.

Удав лежав на талії красуні, а його голова - на руці.

За 16 годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали про сексуальність Дженнер, про те що вона неймовірно хороша, а її форми варті всіх похвал: "Зухвала крихітка".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в чорному бікіні, яке обтягнуло її неймовірні форми. Тонкі бретельки ліфчика натяглися на плечах красуні.

Лямки маленьких плавки-бікіні зірка натягнула вище стегон. А гаряча подружка постала в сміливому світлому купальнику.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер показала себе в кофті, що обтягує з забарвленням змії. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним, а сама позувала досить близько перед об'єктивом камери, дозволяючи знімати по пояс.

Фото вийшло красивим завдяки неймовірній привабливості знаменитості.

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