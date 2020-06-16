Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер поразила дерзким фото с удавом
Фанаты знаменитости завели отдельный Инстаграм-аккаунт, в котором делятся различными снимками кумира, пишет Politeka.net.
Так, пользователи сети опубликовали архивное фото Кайли, на котором она позирует с удавом.
Звезда натянула на тело черные топ и трусы. Наряд обтянул шикарные формы: пышную груди и оголил красивые бедра.
Красотка лежала на полу, облокотившись об руки. Дженнер прикоснулась рукой к волосам, немного взъерошив прическу. Стоит отметить, что модель была с розовым цветом волос.
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Кайли смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы. Ее глаза широко раскрылись и были подчеркнуты черной тушью.
Удав лежал на талии красотки, а его голова - на руке.
За 16 часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали о сексуальности Дженнер, о том что она невероятно хороша, а ее формы достойны всех похвал: "Дерзкая крошка".
Напомним, Кайли Дженнер позировала в черном бикини, которое обтянуло ее невероятные формы. Тонкие бретельки лифчика натянулись на плечах красотки.
Лямки маленьких плавок-бикини звезда натянула выше бедер. А горячая подружка предстала в смелом светлом купальнике.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала себя в обтягивающей кофте с расцветкой змеи. Звезда решила оставить волосы распущенными, а сама позировала достаточно близко перед объективом камеры, позволяя снимать по пояс.
Фото получилось красивым благодаря невероятной привлекательности знаменитости.
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы
А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку
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