Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер поразила дерзким фото с удавом 

Фанаты знаменитости завели отдельный Инстаграм-аккаунт, в котором делятся различными снимками кумира,  пишет Politeka.net. 

Так, пользователи сети опубликовали архивное фото Кайли, на котором она позирует с удавом. 

Звезда натянула на тело черные топ и трусы. Наряд обтянул шикарные формы: пышную груди и оголил красивые бедра. 

Красотка лежала на полу, облокотившись об руки. Дженнер прикоснулась рукой к волосам, немного взъерошив прическу. Стоит отметить, что модель была с розовым цветом волос. 

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Кайли смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы. Ее глаза широко раскрылись и были подчеркнуты черной тушью. 

Удав лежал на талии красотки, а его голова - на руке. 

За 16 часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети писали о сексуальности Дженнер, о том что она невероятно хороша, а ее формы достойны всех похвал: "Дерзкая крошка". 

Напомним, Кайли Дженнер позировала в черном бикини, которое обтянуло ее невероятные формы. Тонкие бретельки лифчика натянулись на плечах красотки. 

Лямки маленьких плавок-бикини звезда натянула выше бедер. А горячая подружка предстала в смелом светлом купальнике. 

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала себя в обтягивающей кофте с расцветкой змеи. Звезда решила оставить волосы распущенными, а сама позировала достаточно близко перед объективом камеры, позволяя снимать по пояс.

Фото получилось красивым благодаря невероятной привлекательности знаменитости. 

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде