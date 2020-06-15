Яка ж вона красуня

Дружина коміка Артура Пирожкова (справжнє ім'я - Олександр Ревва) Анжеліка показала розкішну фігуру в спокусливій сукні

Архівне фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Ревва була одягнена в красиву сукню в квітах з глибоким декольте. Фото було зроблено ввечері десь на відпочинку. Анжеліка позувала на яхті, а на тлі були пальми і причал. Красуня спокусливо дивилася в кадр. Вітер задер її сукню, але, схоже, дівчину це не збентежило.

«Як взагалі так вийшло, що половина червня вже пройшла. Як?», - підписала фото Анжеліка.

За годину її фото зібрало більше 3 тисяч лайків. В коментарях дівчині залишили масу компліментів.

«Анжеліка, Ви дуууже красива, щастя вам і вашій прекрасній родині», «Симпатична дівчина в симпатичному платтячку!», «Краса писана, а ні не писана, а Артурина. Чоловік повинен пишатися такою красунею», «Неймовірна жінка», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анжеліка позувала на тлі скель в чорному купальнику, який підкреслив фігуру красуні. Ревва закрила очі від задоволення і підняла руку вгору, показуючи себе у всій красі. Варто зазначити, що для матері двох дітей у неї просто ідеальна фігура.

Нагадаємо, що блакитноока дочка Артура Пирожкова умилила знімком з таємничим вихованцем: "Який погляд!".

Як повідомляла Politeka, чарівна дружина Артура Пирожкова захопила сімейним кадром з доньками: навіть Лобода оцінила.

Також Politeka писала, що дочка Артура Пирожкова приміряла мамині речі і перетворилася в модель: «Божечки, що ж така худенька».