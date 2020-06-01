Дружина коміка Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала ідеальні форми і дала пораду фанатам

На фото Анжеліка позує в чорному купальнику, який підкреслив фігуру красуні. Ревва закрила очі від задоволення і підняла руку вгору, показуючи всю себе на тлі скель. Завдяки цьому можна побачити не тільки ідеальний загар дружини Пирожкова, але й фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не вішаємо ніс, згадуємо найбільш соковиті моменти з життя і виходимо легкою ходою з травня...люблю вас", - написала красуня.

Фанати встигли поставити майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Анжелочка, Ви ідеал! Коли ж ви вже вийдете назовні? І скажете: Ах, ось вона яка, зовні", "Шикарний вигляд, Анжеліка ви така красива, найкраща", "Заходимо в літо спекотної фотографією , яскравою & харизматичною Анжеліки) я вас теж дуже люблю", "Ви нам піднімаєте настрою! Спасибі!" "Анжеліка ,ви як завжди прекрасні ! До речі,скоро чекати нові відео з Амелі на її сторінці. Вона ж зайчик".

Повідомлялося, що російський комік і співак Олександр Ревва поділився чуттєвим спільним фото зі своєю красунею-дружиною.

На фотографії чоловік і дружина позують перед камерою з серйозними обличчями в схожих білих сорочках. При цьому Ревва сперся рукою на стілець і задумливо дивиться вперед. Його дружина виглядає більш спокійною і розслабленою. Щоб додати своєму образу більшої чуттєвості, красуня вирішила розстебнути сорочку, засвітивши частину свого бюстгальтера.

Нагадаємо, коронована дружина Артура Пирожкова млосно вигнулась на троні

Також Politeka писала, що боса дружина Артура Пирожкова захопила сімейним кадром з доньками

Також Politeka повідомляла, що бездоганна дружина Артура Пирожкова розбурхала новим сміливим чином



