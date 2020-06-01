Молодша дочка популярного російського артиста Олександра Ревви приміряла мамині чоботи і перетворилася на справжню модель
Ревва, відомий під сценічним псевдонімом Артур Пиріжків, виховує двох дочок зі своєю дружиною Анжелікою. З нагоди Всесвітнього дня захисту дітей щаслива мама вирішила поділитися в Instagram зворушливим фото своєї молодшої дочки – семирічної Амелі. Про це пише Politeka.net.
На фото дівчинка стоїть на тлі великих засклених дверей в кумедному вбранні. На ній мила червона кофтинка, рожева спідниця, чорні колготи і червоні гумові чоботи. Амелі кокетливо встала в «модельну» позу, підперши рукою бік і сміливо дивлячись в камеру.
«З Днем Захисту Дітей!!! Ех, мамині чобітки ще великі, але це дрібниці…Входимо в літо красиво», - підписала фото Анжеліка.
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Її підписники бурхливо відреагували на знімок.
«Мого улюбленого зайчика поцілуйте і обійміть від мене і Алісу теж зі святом!», «Зі святом ваших принцес! Щастя всім дітям на цій планеті», «Скільки я спала, як Амелі подорослішала», «Ну що за модняшка крута», «Яка модниця красива!», «Длинноножка», «Таткова дівчинка», «Божечки, а що-ж дитина така худенька стала... Дуже виросла!», «яка ж гарна донечка», - пишуть коментатори.
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