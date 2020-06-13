Дружина шоумена Олександра Ревви, більш відомого як Артур Пирожков, поділилася з підписниками новою фотографією молодшої доньки

На знімку Амелі сидить спиною до камери, повернувши голову, і дивиться в об'єктив, а до себе дівчинка ніжно притискає домашнього вихованця.

На малій біла футболка і джинсовий комбінезон з шортиками. Волосся Амелі зібране в хвостик, а сама дівчинка виглядає надзвичайно серйозною.

«Ранок добрий», – підписала знімок дружина артиста.

У коментарях шанувальники не пошкодували добрих слів на адресу дитини.

«Нереальна дівчинка, погляд 🔥😍», «Ох який погляд 😂😂👍🏻», «Краса ❤️😍🔥», «Погляд красивий 🔥», «Який погляд!!! У саму душу дивиться😍», – пишуть під фото захоплені користувачі.

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На фото жінка позувалаз розпущеним волоссям і в кофтині. Образ красуня доповнила легким макіяжем і великими сережками у вигляді кілець.

«Я повільно, щоранку, підходжу до нього навшпиньках... і .... роздруковую домашку...», - підписала знімок красуня.

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