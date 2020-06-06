Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви якого всі знають під псевдонімом Артур Пиріжків, Анжеліка захопила мережу зворушливими фото зі своїми дочками

Нові знімки Анжеліка приурочила до 221-річчю з дня народження російського поета Олександра Пушкіна.

На фото, опублікованому в соціальній мережі Instagram, жінка позує в обнімку зі своїми двома доньками. Вся трійця вбралася в однакові літні пальто, джинси та кросівки. Знімки зроблені на тлі квітів і зеленої рослинності і виглядають дуже яскравими, передає Politeka.net.

«Ось і літо прийшло.. Сьогодні читаємо Пушкіна.. п'ємо гарячий шоколад, відпочиваємо від уроків і обнімаємося 🧚🏽‍♀️🧚🏽🧚🏼‍♂️», - написала Анжеліка Ревва.

Мережа із захватом обговорює нові фотографії. Серед тих, хто лайкнув знімки дружини Пирожкова опинилася українська співачка Світлана Лобода.

«Чарівні пушкінські панянки👸👸👸», «Які милі та зворушливі фотографії👍😘💖❤️🔥👏🙌😍», «Три принцесски❤️❤️❤️», - пишуть фанати.

Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова вирішила пофілософствувати на тему здоров'я і впливу гумору на нього.

Відповідну публікацію Анжеліка Ревва опублікувала у своєму особистому Instagram.

"...За словами фахівців, гумор є прекрасним механізмом захисту. А пережити непростий час можливо тільки в умовах збереження психіки", - розповіла Анжеліка.

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