Російська співачка, ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова нарвалася на критику в мережі через нову зачіску
Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Бузова постала в абсолютно новому образі. Їй зробили завивку її короткого волосся, в результаті чого у неї з'явилася пишна копиця на голові.
Одягнена співачка була в ніжну прозору сукню з рюшами і вишивкою.
«Доброго дня, мої хороші. Новий тиждень, нові плани і завдання. Бажаю Вам прекрасного дня і гарного настрою, адже він задає правильний ритм. Впевнена у Вас все вийде», - звернулася співачка до своїх шанувальників.
За годину пост співачки зібрав понад 140 тисяч лайків. Оцінила пост екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова. В коментарях красуні залишили масу компліментів.
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«Кожен день різна», «Яка Красуня. Просто бомба», «Ольга, Вам так йде ця зачіска», «Шикарна», «Ваууу. Ти нереальна», «Ах, яка жінка», «Яка нереальна», - пишуть користувачі мережі.
Але знайшлися й ті, кому не сподобався новий образ Бузової.
«Опудало, в фотошопі», «Не дуже», «Неприродна», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Бузова поділилася фото, на якому з'явилася в короткій рожевій перуці, сріблястому топі і широких білих штанях.
Нагадаємо, що епатажна Бузова прикрасила бюст камінням і посвітила принадами у всіх на очах: «Кайф».
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Також Politeka писала, що грайлива Бузова блиснула шовковим тілом в розпусному міні і чоботях: "Неймовірна".