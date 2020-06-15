Не всім сподобався новий стиль

Російська співачка, ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова нарвалася на критику в мережі через нову зачіску

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Бузова постала в абсолютно новому образі. Їй зробили завивку її короткого волосся, в результаті чого у неї з'явилася пишна копиця на голові.

Одягнена співачка була в ніжну прозору сукню з рюшами і вишивкою.

«Доброго дня, мої хороші. Новий тиждень, нові плани і завдання. Бажаю Вам прекрасного дня і гарного настрою, адже він задає правильний ритм. Впевнена у Вас все вийде», - звернулася співачка до своїх шанувальників.

За годину пост співачки зібрав понад 140 тисяч лайків. Оцінила пост екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова. В коментарях красуні залишили масу компліментів.

«Кожен день різна», «Яка Красуня. Просто бомба», «Ольга, Вам так йде ця зачіска», «Шикарна», «Ваууу. Ти нереальна», «Ах, яка жінка», «Яка нереальна», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися й ті, кому не сподобався новий образ Бузової.

«Опудало, в фотошопі», «Не дуже», «Неприродна», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Бузова поділилася фото, на якому з'явилася в короткій рожевій перуці, сріблястому топі і широких білих штанях.

Нагадаємо, що епатажна Бузова прикрасила бюст камінням і посвітила принадами у всіх на очах: «Кайф».

Як повідомляла Politeka, невгамовна Бузова приголомшила різкою зміною іміджу, оцінили не всі: "Легше, дитинко".

Також Politeka писала, що грайлива Бузова блиснула шовковим тілом в розпусному міні і чоботях: "Неймовірна".