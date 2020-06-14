Епатажна телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю

Так, на своїй сторінці в Instagram співоча телеведуча показала фото, на якому постала перед шанувальниками з зеленим волоссям, передає Politeka.net.

По всій видимості, знаменитість вирішила скористатися спеціальним додатком, що дозволяє приміряти на себе той чи інший образ.

«Чим більше експериментую , тим більше хочеться ще 🤪🧝🏼‍♀️💚 Я взагалі дуже люблю все нове і яскраве, тому тренди 2020 по мені 🔥🔥🔥 Я думаю може взагалі запустити челлендж для моїх дівчаток на найкреативніші та яскраві образи літні ? Що думаєте принцеси мої? Будемо разом клеїти стрази , тонувати волосся в яскраві кольори, робити яскравий манікюр і підбирати безбашенні луки 🤟🏻💚», - написала вона.

Кардинальне перетворення Бузової оцінили не всі. Одні опинилися в захваті, інші- розкритикували експерименти із зовнішністю.

«Тобі дуже йде цей колір», «Легше дитинко», «З*ка», «Ось це я розумію контент)🌟🌟», «Вау!!! 🙀 Оля, ти шикарна!!! 😍🔥 Слів немає!!! Тобі дуже йде! ✌🏻», «Який жахливий колір»- пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Бузова збентежила образом "східної принцеси". Співачка одягла топ, прикрашений камінням, засвітивши груди в глибокому декольте і плоский животик. Руки і ноги артистки були заховані під тонкою тканиною. У всіх на очах Бузова зображала роль принцеси і пишалася своїм незвичайним появою на заході.

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