34-річна російська співачка, ведуча проекту "Дом-2", Ольга Бузова нарвалася на критику в мережі, збентежив безглуздим виглядом і виконанням під фанеру

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на якому виконала пісню "Орбіт без цукру".

Ольга з'явилася в короткій рожевій перуці, сріблястому топі, який схожий, скоріше, на ліфчик і широких білих штанях. Артистка співала і танцювала, активно рухаючи стегнами і руками.

"Сьогодні о 11.30 на ТНТ виконаю для вас #орбитбезсахара 🍬 @tnt_online @tntmusicru 🔮 з моїми @todes_official 🦄 Не пропусти 😎", - поділилася анонсом Ольга.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Думки людей розділилися: одні щедро нагородили Бузову компліментами, інші назвали "бездарною", і до того ж рознесли в пух і прах її зовнішній вигляд.

"Офігенна пісня❤️🤤"

"Гарно танцюєте 🔥"

"Топ, ви чудова ❤️"

"Таке пропустити неможна!"

"Бездарна співачка🙄🙄🙄"

"З дефектом мови"

"Каша в роті🙄🙄"

"Перука взагалі не йде (!!!!"

"Це означає відкривати рот під фанеру а не виконувати"

"Перука звичайно... Все псує😟"

"щось не дуже пісня"

Раніше ми повідомляли, Бузова збентежила образом "східної принцеси". Співачка одягла топ, прикрашений камінням, засвітивши груди в глибокому декольте і плоский животик. Руки і ноги артистки були заховані під тонкою тканиною. У всіх на очах Бузова зображала роль принцеси і пишалася своєю незвичайною появою на заході.

«найкрасивіша була на премії», «Оля вогонь», «найкраща», «Кайф!», «Королева», «Красуня», «З довгим волоссям набагато красивіше», «Принцеса», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що перестаравшаяся з дієтами Ольга Бузова перетворилася на ходячий скелет: фото в бікіні лякає.

Як повідомляла Politeka, скандальна Бузова зганьбилася перед мікрофоном і сама зняла все на відео: "Що це таке?".