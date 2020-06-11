Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова практично завжди виглядає на всі 100%

На одному з нових фото зірка з'явилася в спокусливому вигляді, пише Politeka.net. Красуня підкорила зовнішністю у міні-платті, яке ледь прикривало її найпікантніші місця.

Глибоке декольте злегка відкривало види на груди зірки. Різні прикраси завершували образ.

До того ж красуня одягла чорні довгі чобітки, що підкреслили її стрункі ніжки.

Макіяж з акцентом на очі додав образу якоїсь зухвалості.

"Добрий вечір 😁👀 Я теж хочу погуляти і позасмагати 🤗☀️ Але немає часу навіть перекусити 😊 робота non-stop 🔥 тому насолодіться прекрасною погодою за мене мої хороші 😘. Ну розповідайте, як пройшов перший день після відміни самоізоляції, що зробили сьогодні першим ділом ? 👀😻", - написала співачка.

За 14 годин пост зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

"🔥🔥🔥🔥🔥🔥Вогонь", "Таке плаття і чоботи 🙈", "Неймовірна 🔥🔥🔥🔥", "Квіточка 🌼💛", "Всім гуляти! Ми з чоловіком пішли їсти суші в парку Москви 🍣😍💃🏻🌿", "Сексі😘👍🔥🔥", "Вау 😍яка краса 😱💋", "Шикарна", "Красунечка🔥🔥🔥🔥", "Красуня 💝", "Ти просто гармата🔥🔥", "Красуня 🥰❤️", "Оу Оу🔝🔝🔝🔝🔝🔝", "Красуня😍😍", "Обожнюю тебе", "Олю, ти просто богиня і все🔥🔥🔥", "День пройшов також жарко, як тобі в чоботях", "сукня з чобітьми йдуть в розріз", "Сексі🤤🔞", "у нас в Казані давно зняли 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Бузова опублікувала уривок кліпу на пісню "Орбіт без цукру" у своєму Instagram. Зірка постала в білому короткому топі і поясі для панчіх.

Нагадаємо, Бузова показала себе без косметики і в домашньому одязі без білизни

А ще Politeka повідомляла, що безсоромна Бузова в костюмі школярки задерла сукню, змусивши всіх червоніти

Також Politeka писала, що Бузова опублікувала кадри 16-річної давності, зірку зовсім не впізнати