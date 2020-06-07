Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова, яка прославилася завдяки участі в шоу «Дом-2», приміряла образ арабської принцеси

Як передає Politeka.net, серію фотографій зі зйомок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня поділилася архівними фото з премії МузТВ, на яку вона прийшла в дуже незвичному образі. Дівчина залучила до свого шоу аніматорів, які переодяглися у костюми та супроводжували її на червоній доріжці. Але і цього зірці здалося мало, тому вона притягла на шоу двох верблюдів.

Наряд Бузової був не менш екстравагантним. Красуня одягла топ, прикрашений камінням, засвітивши груди в глибокому декольте і плоский животик. Руки і ноги артистки були заховані під тонкою тканиною. У всіх на очах Бузова зображала роль принцеси і пишалася своєю незвичайною появою на заході.

«Коротко про те, що я робила в цей день рівно рік тому. Пам'ятаєте?», - підписала зірка фото.

За годину пост Бузової зібрав понад 140 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ага, забудеш таке», «найкрасивіша була на премії», «Оля вогонь», «найкраща», «Кайф!», «Королева», «Красуня», «З довгим волоссям набагато красивіше», «Принцеса», - пишуть користувачі мережі.

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