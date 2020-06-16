35-річний український телеведучий Володимир Остапчук зняв, що робить вранці

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, зроблені у ванній кімнаті. Остапчук підійшов до дзеркала з телефоном в руці в одних чорних штанях, похвалившись голим рельєфним торсом.

"Ранкова рутина", - підписав кадри Володимир. При цьому на обличчі під очима у ведучого були косметичні патчі.

Раніше ми повідомляли, в цей же день Остапчук зняв свою коханку Христину Гірник на кухні, одягнену в легкий шовковий халатик рожевого кольору. На викладених кадрах дівчина готує біля плити, тихенько наспівує, танцює, не підозрюючи про стеження, і все це одночасно. Телеведучий натякнув, що його кохана гідна виступати з таким номером у шоу "Голос країни".

Нагадаємо, після скандального розлучення з Оленою Войченко, яка подарувала йому двох дітей, Остапчук нещодавно вирішив розсекретити нову пасію, показавши її фото в соцмережах і розповівши історію знайомства. Так, Володимир підтвердив, що зустрів Христину влітку минулого року на весіллі в Італії - дівчина була подружкою нареченої, а він ведучим заходу. Іскра між ними пробігла через кілька тижнів, коли вони зустрілися за лаштунками "Танців з зірками". Виявилося, Христина, хоч і працює нотаріусом, але любить танцювати, і прийшла на шоу підтримати свого друга.

Нещодавно Остапчук похвалився кадрами, як розважається з коханкою на яхті.

Володимир у білій сорочці і строкатих плавках стояв на носі судна, танцюючи перед носом дівчини, наче п'яний. Зірка розставив руки, намагаючись утримати баланс і не впасти у воду. Христина при цьому підтанцьовувала, сидячи за штурвалом.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.