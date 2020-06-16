35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук заснял, что делает по утрам

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, сделанные в ванной комнате. Остапчук подошел к зеркалу с телефоном в руке в одних черных штанах, похваставшись голым рельефным торсом.

"Утренняя рутина", - подписал кадры Владимир. При этом на лице под глазами у ведущего были косметические патчи.

Ранее мы сообщали, в этот же день Остапчук заснял свою любовницу Кристину Горняк на кухне, одетую в легкий шелковый халатик розового цвета. На выложенных кадрах девушка готовит у плиты, тихонько напевает, танцует, не подозревая о слежке, и все это одновременно. Телеведущий намекнул, что его возлюбленная достойна выступать с таким номером в шоу "Голос країни".

Напомним, после скандального развода с Еленой Войченко, подарившей ему двух детей, Остапчук недавно решил рассекретить новую пассию, показав ее фото в соцсетях и рассказав историю знакомства. Так, Владимир подтвердил, что встретил Кристину летом прошлого года на свадьбе в Италии - девушка была подружкой невесты, а он ведущим мероприятия. Искра между ними пробежала через несколько недель, когда они встретились за кулисами "Танців з зірками". Оказалось, Кристина, хоть и работает нотариусом, но любит танцевать, и пришла на шоу поддержать своего друга.

Недавно Остапчук похвастался кадрами, как развлекается с любовницей на яхте.

Владимир в белой рубашке и пестрых плавках стоял на носу судна, вытанцовывая перед носом девушки, будто пьяный. Звезда расставил руки, пытаясь удержать баланс и не рухнуть в воду. Кристина при этом подтанцовывала, сидя за штурвалом.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.