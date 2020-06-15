Украинский ведущий Владимир Остапчук незаметно подловил свою возлюбленную Кристину Горняк на кухне

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала пикантные кадры на своей странице в Instagram.

Владимир Остапчук снял свою избранницу Кристину Горняк на кухне, одетую в легкий шелковы халатик розового цвета. На выложенных кадрах девушка готовит у плиты, тихонько напевает, танцует, не подозревая о слежке, и все это одновременно. Телеведущий намекнул, что его возлюбленная достойна выступать с таким номером в шоу "Голос країни".

В какой-то момент Кристина почувствовала неладное и повернулась. Заметив, что Владимир снимает ее на камеру, красотка раздраженно подошла и закрыла камеру рукой, потребовав: "Отстань от меня". Впрочем, все это она сделала с милой улыбкой, а в ее голосе слышен смех.

Не так давно Владимир Остапчук развелся со своей супругой Еленой, а новая возлюбленная уже притащила его в свадебный салон. Телеведущий поделился этой историей со своими поклонниками в соцсети во время прогулки по магазинам:

"Методом подлога и обмана Кристина привела меня в салон... Свадебных платьев. Что? Я выхожу из этой игры".

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

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