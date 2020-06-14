Російська актриса українського походження Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки ролі Валюхи в серіалі «Свати», розповіла, якою, на її думку повинна бути жінка

Уривок з інтерв'ю артистки з'явився на її фан-сторінці, передає Politeka.net. Пост був супроводжений милим знімком, на якому Кравченко посміхалася і виглядала дуже щасливою. Крім цього, у актриси на фото була нова зачіска з рваною чолкою.

«Треба бути сильною. А куди діватися? Життя змушує! Я не думаю, що можна дозволити собі слабкість. Час інший. Я завжди несла відповідальність за себе сама», - процитували актрису на фан-сторінці.

Як стало відомо, це уривок з інтерв'ю, в якому Кравченко розповіла про те, що не зустрічається з чоловіками. За словами зірки, її особисте життя не склалося, тому зараз вона живе для себе і своїх близьких, а от з чоловіками зав'язала.

Артистка також висловила захоплення тим жінкам, які вміють керувати чоловіками. Варто відзначити, що сама Тетяна була одружена двічі, але обидва шлюби закінчилися розлученням.

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко зачарувала зачіскою і радісним обличчям. Зірка широко посміхалася і дивилася в кадр.

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