Російська актриса Христина Асмус порадувала шанувальників розкішними вигинами, розвалившись у відвертій позі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Скажіть, а ви стежите в instagram за блогерами? 🤳🏻🗯 Не за музикантами, журналістами, спортсменами, телеведучими і дружинами артистів, які ведуть свої блоги 📲, а саме за людьми, для яких це основне заняття і джерело доходу, і про існування яких ви дізналися тут? 🤔 Я просто якось побачила пост з назвою «самі топові блогери» 🤟🏻 Зайшла до деяких на сторінку і офігела - вони реально топові)))) І передплатників за 7-8 мільйонів, і лайків/коментів прям явно живі 💕 Але я їх не знаю 🙈 Знаю Галич, Ивлееву, Даву, про молодих олдскулов типу Мар'яни Рв і Саші Спілберг чула. І фффффсе, мої пізнання в блогерстве закінчуються 🤷🏼‍♀️», - сказала вона.

Асмус також стверджує, що буває дивиться інші сторінки популярних блогерів, але, як правило, не лайкает їх.

Буває побачу кого-то в рекомендованих 🔍 Заходжу, а там суперпопулярна щаслива мамуся двох янголяток або фитоняшка. Але навіть якщо сторінка класна, у мене немає бажання підписатися. Ну, максимум подивлюся фотки, позаздрю 😁, та й все. Я, напевно, ніколи не підписувалась на того, кого не знаю. Не в сенсі особисто. А не знаю чим людина займається. Ну, пару сторінок цікавих було про подорожі, фотографії, гумор, кіно або пізнавальні», - підкреслила вона.

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