Российская актриса Кристина Асмус в роскошном наряде похвасталась своей невероятной фигурой

Как сообщает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка была одета в бежевые штаны, которые выгодно подчеркнули ее пятую точку. Также Асмус надела телесного цвет боди с голой спиной. Красотка повернулась к камере самыми вкусными местами и игриво посмотрела в кадр.

«Рабочая сторона», - подписала Асмус фото.

За час пост актрисы оценили почти 30 тысяч человек. Не сдержался и оставил лайк под фото бывший муж телеведущей Ксении Собчак, актер Максим Виторган. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Сразу видно!)», «Идеальная», «Зачёт», «Отличная сторона», «Бомбическая», «Кристина, Вы само очарование!!», «Тут попробуй найди не рабочую», - пишут люди.

Один из поклонников отметил, что эта сторона для Гарика – мужа Кристины. Впрочем, некоторые не согласились с комментарием, добавив: «Гарик последний в очереди».

Ранее мы писали, что Кристина Асмус поделилась фотографией в роскошном брючном костюме. Девушка присела на диван, повернув голову в бок. Выглядела она превосходно. Актриса рассказала, что фильм «Текст», в котором она снялась, получил еще одну заслуженную награду от ассоциации продюсеров.

Напомним, что скандальная Асмус проговорилась о конфликте с Харламовым: «Гарик вешается».

А еще Politeka писала, что Асмус показала настоящую себя, фото облетело сеть: «Вы, мадам, схуднули».

Также Politeka сообщала, что Асмус огорошила пикантными деталями жизни с Харламовым после скандала с "Текстом": "Гарик попросил...".