Популярная российская актриса Кристина Асмус рассказала, как тяжело ей пришлось во время карантинных ограничений

Как передает Politeka.net, об это актриса рассказала на своей станице в Инстаграм. Девушка опубликовала архивный снимок с гастролей в городе Ярославль. Она была одета в пальто и прозрачные ботинки. На фото у Кристины еще длинные волосы, которые она вскоре отрежет.

По словам Асмус, она 8 лет работает в театре. Один из главных режиссеров в ее карьере – это Евгений Марчелли. Как призналась Кристина, Марчелли ставит новый спектаклю по Горькову «Дачники», к постановке которого артисты уже приступили.

«Я почти 3 месяца на выходила на сцену. Даже во время беременности такого длинного перерыва не было. Ломка адская)», - заявила артистка.

За час фото Асмус собрало почти 18 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов, а также откликов по поводу стиля.

«Серьезная фоточка, просто огонь», «Что за прекрасная девушка», «Красота неописуемая», «Удачного Вам будущего старта Кристина!», «Крис, ты супер)) и семья твоя», «Какой у вас крутой стиль, какая вы красивая, Кристина!», «Извините я в моде не понимаю, но какие же всё-таки смешные боты», «Скоро все будет хорошо!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что скандальная Асмус раскинула ноги на диване, показав, как соблазняет Харламова: «Напоминаешь Бритни Спирс».

Как сообщала Politeka, ненакрашенная Асмус в полотенце попросилась на ручки, интимное фото: "Гарик, срочно...".

Также Politeka писала, что бесстыжая Асмус подразнила аппетитными прелестями, бывший Собчак не сдержался: «Гарик последний в очереди».