Популярная российская актриса Кристина Асмус, жена звезды Comedy Club Гарика Харламова, удивила поклонников новым постом

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото, сопроводив его матом, передает Politeka.net. На фото Кристина была одета в стильный брючный костюм. Ее волосы были аккуратно заколоты. Актриса развалилась в кресле и смотрела в кадр уставшими глазами.

Под фото она оставила странную подпись. Кристина написала мат, решив сделать этому слову анализ.

«Существительное, неодушевленное, мужской род, 2-е склонение; то, что не поддаётся никакому описанию, никакому сравнению; нечто из ряда вон выходящее, неимоверное, исключительное по силе или степени проявления», - написала она.

За час фото собрало более 15 тысяч лайков. Не смог пройти мимо фото муж певицы Наташи Королевой Тарзан, который тоже лайкнул Асмус фото. Поклонники актрисы восхищались ее внешним видом, но многие отметили, что оставлять такие подписи весьма странно.

«Кристина, не ожидал от вас таких слов. Надеюсь это цитата из Есенина», «Крис, это ты к чему? Устала?», «Кристина, зачем вы одели одежду Гарика?», «Фотка очень классная, да впрочем, как и все», «Кристина в наших любимых оттенках», «Ничего не понял, но очень интересно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что бесстыжая Асмус подразнила аппетитными прелестями, бывший Собчак не сдержался: «Гарик последний в очереди».

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