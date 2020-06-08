Российская актриса Кристина Асмус огорошила неожиданным признанием о том, с какой бедой столкнулась на самоизоляции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мы переехали!!! 🏡 Примерно месяц-полтора назад в свой дом после ремонта, длинною в вечность 🔧 Всё новое, красивое, классное, своё. Но строительная пыль!!!!! Я с ума схожу 😭 Моем, оттираем, а всё равно ощущение, что никогда от неё не избавимся 😰 Что делаааать? Ведь дело не только в наведении порядка, а в здоровье всей семьи! ☝🏻​ Еще и на самоизоляции просто не вылезаю из гаджетов», - говорится в сообщении.

На карантине, утверждает Асмус, она стала чаще сидеть за техникой. Поэтому «однозначно надо делать перерывы, хотя бы на ребенка». Плюс к этому, звезда решила прибегнуть к использованию глазных капель.

Как сообщалось ранее, российская актриса Кристина Асмус рассказала, как тяжело ей пришлось во время карантинных ограничений.

Об это актриса рассказала на своей станице в Инстаграм. Девушка опубликовала архивный снимок с гастролей в городе Ярославль. Она была одета в пальто и прозрачные ботинки. На фото у Кристины еще длинные волосы, которые она вскоре отрежет.

По словам Асмус, она 8 лет работает в театре. Один из главных режиссеров в ее карьере – это Евгений Марчелли. Как призналась Кристина, Марчелли ставит новый спектаклю по Горькову «Дачники», к постановке которого артисты уже приступили.

Напомним, что скандальная Асмус раскинула ноги на диване, показав, как соблазняет Харламова: «Напоминаешь Бритни Спирс».

Как сообщала Politeka, ненакрашенная Асмус в полотенце попросилась на ручки, интимное фото: "Гарик, срочно...".

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