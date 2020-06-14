Відома британська модель Дуа Липа порадувала шанувальників і показала постільні знімки з братом інший топ-моделі Белли Хадід

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Немає нічого солодшого, ніж 365 днів бути поряд з тобою», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Дуа Липа позує поруч з братом топ-моделі Белли Хадід Анваром в ліжку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ідеальна пара», «які пристрасті – що далі?», «це так мило», «божественна пара», «супер, рада за вас!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна британська співачка Дуа Липа з'явилася в милому домашньому вбранні і розповіла, навіщо фарбує волосся в яскравий колір.

у себе в Instagram красуня поділилася свіжими фото в коротких шортиках. 24-річна британка наділу короткий вільний топ і короткі шорти з високою талією. Співачка засвітила своє молоде пружне тіло: в кадр потрапили ніжки і плоский животик зірки. Волосся у Липи традиційно були пофарбовані в яскравий колір. На цей раз красуня вибрала яскравий рожевий.

«Чим яскравіше волосся, тим ближче до бога», - підписала фото зірка, натякнувши на причину її сміливих експериментів із зовнішністю.

Всього за 40 хвилин її пост зібрав майже 700 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

Нагадаємо, що Дуа Липа показала свою вищу сестру, Брежнєва не змогла пройти повз: "Красуня".

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