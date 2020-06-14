Известная британская модель Дуа Липа порадовала поклонников и показала постельные снимки с братом другой топ-модели Беллы Хадид

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Нет ничего слаще, чем 365 дней быть радом с тобой», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Дуа Липа позирует рядом с братом топ-модели Беллы Хадид Анваром в постели. Это стало причинной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Идеальная пара», «какие страсти – что дальше?», «это так мило», «божественная пара», «супер, рада за вас!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная британская певица Дуа Липа появилась в милом домашнем наряде и рассказала, зачем красит волосы в яркий цвет.

У себя в Инстаграм красотка поделилась свежими фото в коротких шортиках. 24-летняя британка надела короткий свободный топ и короткие шорты с высокой талией. Певица засветила свое молодое упругое тело: в кадр попали ножки и плоский животик звезды. Волосы у Липы традиционно были покрашены в яркий цвет. На этот раз красотка выбрала яркий розовый.

«Чем ярче волосы, тем ближе к богу», - подписала фото звезда, намекнув на причину ее смелых экспериментов с внешностью.

Всего за 40 минут ее пост собрал почти 700 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

Напомним, что Дуа Липа показала свою подросшую сестру, Брежнева не смогла пройти мимо: "Красавица".

А еще Politeka писала про топ горячих образов: Дуа Липа похвасталась молодым телом в цепях, ремешках и прозрачной сеточке.

Также Politeka сообщала, что дерзкая Дуа Липа в бикини показала, чем наградила ее природа: «Вот это кошечка».