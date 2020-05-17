Популярна модель, зірка «Victoria’s Secret» Ельза Хоск поділилася ніжними фото в купальнику

Красуня влаштувала домашню фотосесію в ліжку, одягнувши купальник, який безсумнівно стане трендом 2020 року. Хоск розвалилася на ліжку і крутилася, показуючи своє тіло у всій красі. Дівчина позувала з книгою, щоб доповнити образ. На фото можна розгледіти її ідеальну фігуру, вигини і округлості.

«Лілії і кашемір лаванди. Останній день карантину», - написала зірка.

За день її фото зібрало понад 140 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Чорт візьми, ти дійсно прекрасна дівчина!», «Гаряча», «Я відчуваю цей фіолетовий», «Мило», «Я так люблю фіолетовий», «Ельза, ти розслабляєшся, весело проводячи час, насолоджуйся свободою», «Мені подобається, як все відповідає», «Прекрасна, занадто багато Ельзи», «Нічого собі», «Лаванда чудово поєднується з вашими волоссям», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск засвітила ідеальну фігуру в купальнику. Дівчина сиділа на піску на тлі моря. Красуня натягнула трусики вище стегон, вигнувшись таким чином, щоб показати свій ідеальний прес.

Нагадаємо, що неймовірна Ельза Хоск з Victoria’s Secret показала, чим зводить з розуму чоловіків: «Справжня жінка».

А ще Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret повністю роздяглася і вразила космічною красою: "Невинна квітка".

Також Politeka повідомляла, що незрівнянна Ельза Хоск з Victoria’s Secret випятила свою красу в крихітному топі: це тільки початок.