Відома модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск показала струнку фігуру в бікіні

Блискуча блондинка вміє вражати шанувальників своєю красою, пише Politeka.net. На одних з останніх знімків Ельза постала в рожевому бікіні тонкі бретельки тяглися до потилиці зірки.

Модель не має пишних форм, але від цього вона не менш прекрасна, і виглядає, як берізка.

Маленький купальник приховав найінтимніше, тонка смужка тканини між грудьми додала образу якоїсь відвертості.

Зірка одягла рожеві брюки-кльош, які, ймовірно, були зроблені зі шкіри.

Закінчила образ тоненький ланцюжок з кулоном на шиї.

Ельза зробила зачіску, що нагадувала мокрий ефект. Зірка повернулася спиною, щоб продемонструвати не тільки пружну п'яту точку, але і показати хвилясте волосся.

Макіяж з акцентом на очі і пухкі губи, лише підкреслив неймовірну красу зірки.

"Професійний квітковий магазин 🌸🌺🌸🌺", - підписала фото красуня.

За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали Хоск сотні приємних повідомлень, присвячених її красивій фігурі.

Нагадаємо, Ельза Хоск постала абсолютно голою. Модель притиснула руки до грудей, закривши ними найінтимніше.

Зірка зробила довгий хвіст з рівного шовковистого волосся, яке трохи прикрило оголені частини тіла.

Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск позувала на ліжку, всіляко вигинаючись, показуючи досконалі вигини.

Дівчина позувала з книгою в руках.

«Лілії і кашемір лаванди. Останній день карантину», - написала зірка.

Нагадаємо, що зірка "Victoria’s Secret" Ельза Хоск роздяглася і показала ідеальні вигини: "Шикарна".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск роздяглася, показавши, ніж її нагородила природа: «Богиня».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск вразила красою в сукні без білизни: "Неймовірне тіло".