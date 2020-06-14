Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, постала в літньому спокусливому образі

У себе в Instagram красуня опублікувала фото в короткому топі і шортиках, передає Politeka.net. Варто відзначити, що зірка мережі вибрала дуже тісну футболку, в яку ледве вмістила свої неосяжні форми. Груди моделі так сильно випирали, що топ міг буквально луснути від напору.

Крім цього, Омович підкреслила свою фігуру обтягуючими короткими шортами. Літній образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

Раніше ми писали, що модель поділилася фото, для якого позувала в одній майці. Модель яскраво нафарбувалася, перетворивши себе на справжню красуню. Не важко помітити, що Омович вирішила не надягати бюстгальтер під майку, завдяки чому фото вийшло досить соковитим.

Також нещодавно Омович показала себе у незвичному яскравому образі. Модель позувала в блакитному боді, штанях і толстовці. Омович спокусливо вигнулась, показавши свою ідеальну талію і великі груди.

Зазначимо, що про Альону Омович відомо не багато. Вона народилася і виросла в Києві. Зараз состоїть в серйозних відносинах і катається по світу. Відомо, що дівчина зробила собі багато пластичних операцій, щоб поліпшити тіло.

Нагадаємо, що Альона Омович в крихітному топі ледве втримала великих «близнят»: ідеальний ракурс.

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