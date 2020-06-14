Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася ідеальними формами в міні-шортах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я тут дуже худа, але від ніг кайфую. Як краще: зараз або як було?» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Омович позує в крихітних шортах і топі, демонструючи божественну фігуру і довгі ноги. Доповнювали образ зірки яскраві босоніжки, браслети на руці.
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Однак шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, оскільки кадри Омович викинула у себе в Сторіс.
До цього повідомлялося, що відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала незвичайний сміливий образ
На фото Омович позувала в чоботях на високих підборах, а також в білому топі і джинсових шортах. Красуня доповнила образ стильними окулярами і шкіряними рукавичками на руках. Олена присіла біля білого "Мерседеса" без даху і спокусливо вигнулась, щоб фото вийшло максимально гарячим.
Фанати не змогли нічого написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться додати: "Райський вид".
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