Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, похвалилася в мережі, як проводить свій вихідний у неділю

Про це пише Politeka.net, з посиланням на Instagram-сторінку моделі.

На фото красуня розташувалася на ліжку перед телевізором з чашкою латте в руці.

Саму Омович на фото не видно, в кадр потрапили її довгі стрункі ноги.

«Сьогодні можна цілий день провести в ліжку», - підписала знімок вона.

Звернемо увагу, що користувачі мережі не змогли оцінити або прокоментувати нову фотографію, так як вона оприлюднена в розділі «Сториз».

До цього, українська модель Олена Омович вирішила показати свої форми у всій красі, а також розповісти, як їй вдалося їх отримати. Модель не приховує, що робила пластику і навіть не одну, тому зовсім не соромиться свого тіла і готова делться секретами привабливості.

Як повідомлялося раніше, українська модель Олена Омович поділилася відвертим знімком, зробленим до пластики грудей.

У розділі Сториз Омович вирішила похвалитися своїм «природним багатством».

Так, дівчина опублікувала архівний знімок, зроблений ще до збільшення грудей. На ньому вона позує в тонкому топі, під який вона не стала одягати ліфчик. При цьому внизу на моделі одні труси. По цій фотографії можна зрозуміти, як виглядала груди моделі до хірургічних маніпуляцій.

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