Красуня показала всю себе

Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в незвичному яскравому образі

На фото красуня позує в блакитному боді, штанях і толстовці. Омович спокусливо вигнулась і продемонструвала не тільки ідеальну талію, але і пишний бюст, який ледве вмістився в обтягуючий тканині. Волосся Альона вирішила залишити розпущеним, прикривши ними одне око. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 4 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Колір", "Костюмчик вогонь", "Напевно коли ти 🥃нажрешся в мотлох любиш неймовірний ***", "Амазонка", "Зараз трісне".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович показала свіжий, спокусливий образ.

На першому фото Омович показала себе в піжамі з єдинорогом на рівні грудей. Красуня сама себе знімала на камеру, демонструючи засмагле тіло і свіжий макіяж.

Повідомлялося, що модель Олена Омович любить демонструвати свої принади без ліфчика.

Струнка красуня одягла білу маєчку, під якою не було білизни, про що свідчать стирчать характерні ознаки. Зверху зірка одягла косуху.

Омович зняла себе зверху, так, що її талія здавалася тоншою.

Модель підняла ніжку, засвітивши дірки на джинсах, а також білі кросівки.

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