Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою в крихітному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Боді та прикраси на ноги», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Омович позує сидячи в крихітному боді, який ледь витримує значні обсяги зірки. При цьому модель накинула зверху фільтр у вигляді елегантних прикрас для ніг.

 Незважаючи на красу Омович, її шанувальники не змогли захопитися ідеальними формами кумира, адже знімки вона викинула у себе в Сторіс.

Популярні новини зараз

У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів», розкіш вражає: «Живе по сусідству з...»

Пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, чим її нагородила природа: "Краще бабусі"

Дочка Орбакайте затьмарила талантом Лізу і Гаррі: "Єдина з родини Пугачової, хто..."

"По 4200 гривень на сім'ю": українців попередили про втрату житла через комуналку, що відбувається
Показати ще

Як повідомлялося раніше, модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала свіжий, спокусливий образ

На першому фото Омович показала себе в піжамі з єдинорогом на рівні грудей. Красуня сама себе знімала на камеру, демонструючи засмагле тіло і свіжий макіяж.

На другому знімку Олена вже сиділа і склала ноги перед камерою, показуючи їх ідеальні форми. Омович не соромлячись продемонструвала худе тіло, яке вона з великим зусиллям отримала. 

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Прошу, продовжуй".

Нагадаємо, українська Кардаш'ян розбурхала непристойній позою в ботфортах і тісному топі

Також Politeka писала, що українська Кардаш'ян ледве втиснула принади у мереживо, змусивши чоловіків червоніти

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардаш'ян у ванній осідлала коханого, жаркі кадри