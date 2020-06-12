Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою в крихітному топі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Боді та прикраси на ноги», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Омович позує сидячи в крихітному боді, який ледь витримує значні обсяги зірки. При цьому модель накинула зверху фільтр у вигляді елегантних прикрас для ніг.
Незважаючи на красу Омович, її шанувальники не змогли захопитися ідеальними формами кумира, адже знімки вона викинула у себе в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала свіжий, спокусливий образ
На першому фото Омович показала себе в піжамі з єдинорогом на рівні грудей. Красуня сама себе знімала на камеру, демонструючи засмагле тіло і свіжий макіяж.
На другому знімку Олена вже сиділа і склала ноги перед камерою, показуючи їх ідеальні форми. Омович не соромлячись продемонструвала худе тіло, яке вона з великим зусиллям отримала.
Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Прошу, продовжуй".
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