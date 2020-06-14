Російська виконавиця Анна Семенович сходила на рибалку і похвалилася уловом в мережі

Відповідне відео знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

В кадрі Семенович позує з вудкою в руці біля водойми. Співачка зловила рибу і каже, що її дуже важко витягнути з води, незабаром до неї підбігли помічники з чоловіків і допомогли діставати улов, кинувши його в сітку.

«Я супер - рибак», - хвалиться Ганна.

В коментарях шанувальники оцінили нове відео, закидавши Семенович запрошеннями на риболовлю.

«Ого, яка величезна рибина», «Аня ходімо разом на рибалку💕💕🔥🔥❤️❤️ «, «Ви молодець», «Ганна ти найкраща 😋😘🔥», «Водолазові скільки платять цікаво?😂», «👌👍👏👍👏 браво, точно рибачка 👌😂», - пишуть в мережі.

До цього ми писали, що відома співачка Анна Семенович показала себе в новому образі.

На кадрах Ганна сидить в салоні краси, демонструючи свою нову зовнішність. Семенович вирішила вкоротити собі волосся і пофарбувати їх в більш темний колір.

Зірка була в чорній майці і порадувала фанатів пишними формами, які ледве помістилися в обтягуючий тканину, завдяки чому кадр вийшов ще і соковитим.

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