Російська виконавиця Анна Семенович сходила на рибалку і похвалилася уловом в мережі
Відповідне відео знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
В кадрі Семенович позує з вудкою в руці біля водойми. Співачка зловила рибу і каже, що її дуже важко витягнути з води, незабаром до неї підбігли помічники з чоловіків і допомогли діставати улов, кинувши його в сітку.
«Я супер - рибак», - хвалиться Ганна.
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В коментарях шанувальники оцінили нове відео, закидавши Семенович запрошеннями на риболовлю.
«Ого, яка величезна рибина», «Аня ходімо разом на рибалку💕💕🔥🔥❤️❤️ «, «Ви молодець», «Ганна ти найкраща 😋😘🔥», «Водолазові скільки платять цікаво?😂», «👌👍👏👍👏 браво, точно рибачка 👌😂», - пишуть в мережі.
До цього ми писали, що відома співачка Анна Семенович показала себе в новому образі.
На кадрах Ганна сидить в салоні краси, демонструючи свою нову зовнішність. Семенович вирішила вкоротити собі волосся і пофарбувати їх в більш темний колір.
Зірка була в чорній майці і порадувала фанатів пишними формами, які ледве помістилися в обтягуючий тканину, завдяки чому кадр вийшов ще і соковитим.
Нагадаємо, фігуриста Семенович без одягу показала, як розважається у ванній
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