Певица показала, что поймала на крючок

Российская исполнительница Анна Семенович сходила на рыбалку и похвасталась уловом в сети

Соответствующее видео знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

В кадре Семенович позирует с удочкой в руке возле водоема. Певица поймала рыбу и говорит, что ее очень тяжело вытянуть из воды, вскоре к ней подоспели помощники из мужчин и помогли доставать улов, бросив его в сеть.

«Я супер - рыбак», - хвастается Анна.

В комментариях поклонники оценили новое видео, забросав Семенович приглашениями на рыбалку.

«Ого, какая огромная рыбина», «Аня пойдемте вместе на рыбалку💕💕🔥🔥❤️❤️ «, «Вы молодец», «Анна ты лучшая 😋😘🔥», «Водолазу сколько платят интересно?😂», «👌👍👏👍👏 браво, точно рыбачка 👌😂», - пишут в сети.

До этого мы писали, что известная певица Анна Семенович показала себя в новом образе.

На кадрах Анна сидит в салоне красоты, демонстрируя свою новую внешность. Семенович решила себе укоротить волосы и покрасить их в более темный цвет.

Звезда была в черной майке и порадовала фанатов пышными формами, которые еле поместились в обтягивающую ткань, благодаря чему кадр получился еще и сочным.

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