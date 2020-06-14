Российская исполнительница Анна Семенович сходила на рыбалку и похвасталась уловом в сети
Соответствующее видео знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
В кадре Семенович позирует с удочкой в руке возле водоема. Певица поймала рыбу и говорит, что ее очень тяжело вытянуть из воды, вскоре к ней подоспели помощники из мужчин и помогли доставать улов, бросив его в сеть.
«Я супер - рыбак», - хвастается Анна.
Кароль без белья распахнула рубашку и похвасталась идеальным видом: "Все для Дана..."
Ситуация с курсом доллара резко ухудшится, МВФ дал новый прогноз после транша: что нужно знать
Стареющая Бледанс полностью разделась и огорошила выходкой на пляже: «Волочкову подменяет»
Выдавать пенсии украинцам хотят новым способом, понравится не всем: что изменится
В комментариях поклонники оценили новое видео, забросав Семенович приглашениями на рыбалку.
«Ого, какая огромная рыбина», «Аня пойдемте вместе на рыбалку💕💕🔥🔥❤️❤️ «, «Вы молодец», «Анна ты лучшая 😋😘🔥», «Водолазу сколько платят интересно?😂», «👌👍👏👍👏 браво, точно рыбачка 👌😂», - пишут в сети.
До этого мы писали, что известная певица Анна Семенович показала себя в новом образе.
На кадрах Анна сидит в салоне красоты, демонстрируя свою новую внешность. Семенович решила себе укоротить волосы и покрасить их в более темный цвет.
Звезда была в черной майке и порадовала фанатов пышными формами, которые еле поместились в обтягивающую ткань, благодаря чему кадр получился еще и сочным.
Напомним, фигуристая Семенович без одежды показала, как развлекается в ванной
А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович стремительно теряет вес, появилось признание
Также Politeka сообщала, что дерзкая Семенович переборщила с вырезом и сверкнула своими «сокровищами»