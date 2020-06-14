Відома балерина Анастасія Волочкова взяла участь у шоу разом зі своєю опоненткою телеведучою Даною Борисовою

Анонс телепрограми Волочкова опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net. Вона розповіла, що Борисова хотіла зустрітися з нею на передачі, щоб влаштувати перепалку. Конфлікт між двома скандальними дівами триває не перший день. Першою почала Дана Борисова, яка розповіла ЗМІ, що Волочкова надає ескорт-послуги. Варто відзначити, що сама телеведуча теж надавала такі послуги, але після реабілітації, за її словами, зав'язала з цим.

На відео, яким поділилася Волочкова, вона намагається навчити Дану робити циркові рухи в повітрі. Вона показує свій фірмовий шпагат прямо перед обличчям ведучої. Дана боїться і не хоче робити трюк, а Волочкова штовхає її зі словами «Давай, наркоманка».

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«Ви зможете стати свідками того, як я відправляю в Космос наркоманку Дану. Вона дуже хотіла зустрічі і перепалки зі мною на ток-шоу... Але я зробила рокіровку і запросила її на свою територію!», - заявила Волочкова.

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Сегодня в 18:00 на телеканале НТВ в программе "Новые Русские Сенсации" вы сможете стать свидетелями того, как я отправляю в Космос наркоманку Дану.😂 Она очень хотела встречи и перепалки со мной на ток шоу... Но я сделала ракировку и пригласила ее на свою территорию! Творчества, физического труда, цирковых элементов, полетов и таких вращений, от которых голова кружится не только от успеха и любви...🙈 Я же добрая.😊 Пуанты и пачку балетную дала Дане примерить..🐣 И предложила почувствовать себя на моем месте.. Почувствовать только.. Поскольку, для того, чтобы БЫТЬ, а не слыть, надо для начала, пройти ПУТЬ и СТАТЬ... А потом уже можно и поливать грязью и пиариться на моем имени, за неимением собственного...🤷‍♀️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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На думку балерини, Борисова просто піариться на її імені. Тому вона дала їй шанс відчути себе на її місці.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова з'явилася в публічному місці в сукні з хутряною накидкою. Волосся балерина вирішила зав'язати, позуючи в компанії власника ресторану і його дочки. 

Нагадаємо, що невгамовна Волочкова похвалилася подарунком від таємного залицяльника: «Кошик квітів і…».

Як повідомляла Politeka, укутана Волочкова з червоним обличчям приголомшила зовнішнім виглядом: ікони тут не допоможуть.

Також Politeka писала, що Волочкова в крихітному бікіні "труснула старовиною" і зганьбилася: "Злісні тітки заздрять".