Відома балерина Анастасія Волочкова показала, своє ідеальне тренування, але зганьбилася новою витівкою

Зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри зі своїх тренувань, якими так пишається. При цьому Анастасія любить гостро висміювати всіх, хто не може сісти на шпагат або не ходить в спортзал на тренування.

В цей раз вона вирішила похвалитися досить відвертою тренуванням з упором на м'язи рук і розтяжку ніг.

«Прекрасний спортивний день в прекрасному настрої після сюрпризу коханого.🌺😊 Я бажаю всім чудових вихідних! 😊», - написала Волочкова.

Варто відзначити, що раніше під практично таким же роликом, в якому зірка виконує вузьку тягу до спини, після чого знову демонструє розтяжку, коментатори написали досить багато невтішних відгуків:

«Які вправи балетні? Сиди собі далі», «Позорница, Настя! Деградуєш не по днях, а по годинах!», «Як з красивою, елегантною, шанованої жінки можна перетворитися в публічний мем», «Подивися на Себе!( і в минулі роки мізків не було! Щас - Треш! Милуємося далі!», «Фу😂😂яка ти гидка пика,тобі ляща дати😂😂😂», «Анастасія, такими ластами безумовно варто хвалитися))) в своєму жаху вони унікальні».

Балерина, як відомо, славиться своїми самими різними витівками та любові до постійної реклами. Вона не соромиться рекламувати фільтри для води, корм для котів, послуги салонів, лазень і кінних клубів. При цьому найчастіше вона хвалиться розвагами в рекламованих нею ресторанах і заміських СПА. Вчора Анастасія засвітилася в одному з таких закладів у новому іміджі.

Так, зірка в цей раз здивувала незвично скромним вбранням - довгою сукнею в підлогу з незвичайним дрібним принтом, але без будь-яких додаткових на ньому прикрас. А от свій образ Волочкова доповнила накидкою з оборкою синього хутра і червоній міні-сумочкою, схожою більше на клатч. Волосся балерина вирішила зав'язати, позуючи в компанії власника ресторану і його дочки.

«З Лізою і її татом господарем ресторану в нашому селищі знову зустрілися! І з моїми друзями😊 Тут так гостинно!», - написала Волочкова, як би рекламуючи заклад.

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