Известная балерина Анастасия Волочкова приняла участие в шоу вместе со своей оппоненткой телеведущей Даной Борисовой
Анонс телепередачи Волочкова опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Она рассказала, что Борисова хотела встретиться с ней на передаче, чтобы устроить перепалку. Конфликт между двумя скандальными дивами длится не первый день. Первой начала Дана Борисова, которая рассказала СМИ, что Волочкова предоставляет эскорт-услуги. Стоит отметить, что сама телеведущая тоже предоставляла такие услуги, но после реабилитации, по ее словам, завязала с этим.
На видео, которым поделилась Волочкова, она пытается научить Дану делать цирковые движения в воздухе. Она показывает свой фирменный шпагат прямо перед лицом ведущей. Дана боится и не хочет делать трюк, а Волочкова толкает ее со словами «Давай, наркоманка».
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«Вы сможете стать свидетелями того, как я отправляю в Космос наркоманку Дану. Она очень хотела встречи и перепалки со мной на ток шоу... Но я сделала рокировку и пригласила ее на свою территорию!», - заявила Волочкова.
По мнению балерины, Борисова просто пиарится на ее имени. Поэтому она дала ей шанс почувствовать себя на ее месте.
Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова появилась в публичном месте в платье с меховой накидкой. Волосы балерина предпочла завязать, позируя в компании владельца ресторана и его дочери.
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