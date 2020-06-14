Известная балерина Анастасия Волочкова приняла участие в шоу вместе со своей оппоненткой телеведущей Даной Борисовой

Анонс телепередачи Волочкова опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Она рассказала, что Борисова хотела встретиться с ней на передаче, чтобы устроить перепалку. Конфликт между двумя скандальными дивами длится не первый день. Первой начала Дана Борисова, которая рассказала СМИ, что Волочкова предоставляет эскорт-услуги. Стоит отметить, что сама телеведущая тоже предоставляла такие услуги, но после реабилитации, по ее словам, завязала с этим.

На видео, которым поделилась Волочкова, она пытается научить Дану делать цирковые движения в воздухе. Она показывает свой фирменный шпагат прямо перед лицом ведущей. Дана боится и не хочет делать трюк, а Волочкова толкает ее со словами «Давай, наркоманка».

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«Вы сможете стать свидетелями того, как я отправляю в Космос наркоманку Дану. Она очень хотела встречи и перепалки со мной на ток шоу... Но я сделала рокировку и пригласила ее на свою территорию!», - заявила Волочкова.

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Сегодня в 18:00 на телеканале НТВ в программе "Новые Русские Сенсации" вы сможете стать свидетелями того, как я отправляю в Космос наркоманку Дану.😂 Она очень хотела встречи и перепалки со мной на ток шоу... Но я сделала ракировку и пригласила ее на свою территорию! Творчества, физического труда, цирковых элементов, полетов и таких вращений, от которых голова кружится не только от успеха и любви...🙈 Я же добрая.😊 Пуанты и пачку балетную дала Дане примерить..🐣 И предложила почувствовать себя на моем месте.. Почувствовать только.. Поскольку, для того, чтобы БЫТЬ, а не слыть, надо для начала, пройти ПУТЬ и СТАТЬ... А потом уже можно и поливать грязью и пиариться на моем имени, за неимением собственного...🤷‍♀️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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По мнению балерины, Борисова просто пиарится на ее имени. Поэтому она дала ей шанс почувствовать себя на ее месте.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова появилась в публичном месте в платье с меховой накидкой. Волосы балерина предпочла завязать, позируя в компании владельца ресторана и его дочери. 

Напомним, что неугомонная Волочкова похвасталась подарком от тайного ухажера: «Корзина цветов и…».

Как сообщала Politeka, укутанная Волочкова с красным лицом огорошила внешним видом: иконы тут не помогут.

Также Politeka писала, что Волочкова в крошечном бикини "тряхнула стариной" и опозорилась: "Злобные тетки завидуют".