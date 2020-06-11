Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників словами про те, що отримала подарунок від таємного шанувальника

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сьогодні по дорозі на репетицію мене наздогнав гарний приємний сюрприз 🌺 від чудового і люблячого чоловіка, щоб я під час репетиції посміхалася😊 (що я і роблю)😉 неймовірно яскрава кошик квітів і саме чудове-листівка з пір'їнкою і зворушливими словами про кохання і про те, що "Другий такої жінки немає і я сама чудова.."🙏 (проведіть пальцем 💌)», - сказала вона.

У той же час Волочкова розповіла, як ставиться до подібних «презентів».

«Приємні сюрпризи "просто так" без приводу завжди набувають для мене особливу цінність...🙏😊🌺❤️ Це щастя-кохати і бути коханою», - уточнила вона.

Звернемо увагу, що користувачі мережі не змогли що-небудь сказати, адже Волочкова закрила можливість коментувати свої пости.

До цього ми писали, що балерина Анастасія Волочкова показала, як розважається у ресторані разом з його хозаином і дочкою.

Балерина, як відомо, славиться своїми самими різними витівками та любові до постійної реклами. Вона не соромиться рекламувати фільтри для води, корм для котів, послуги салонів, лазень і кінних клубів. При цьому найчастіше вона хвалиться розвагами в рекламованих нею ресторанах і заміських СПА. Цього разу Анастасія засвітилася в одному з таких закладів у новому іміджі.

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