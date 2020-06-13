Відома балерина Анастасія Волочкова показала фігуру в модному міні-бікіні під час відпочинку

Зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри, тому в її профілі можна знайти не тільки записи з тренувань, а ще й різні фото та відео з відпочинку. Причому далеко не завжди вдалому або скромному вигляді.

цього разу Анастасія показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр з відпочинку, позуючи в одному лише червоному бікіні. Причому найчастіше під такими постами Анастасія приховує доступ до коментарям. Цього разу вона не стала цього робити і отримала кілька сотень досить неоднозначних відгуків:

«Прекрасний початок дня на віллі "Ocean Breeze". @indreamsphuket Я всім бажаю прекрасного сонячного настрою.😊🌴 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова під постом.

А ось що відповіли користувачі Instagram:

«Злісні тітки заздрять і нехай Вас це не засмучує)», «Фоторедактор переборщив з лівим боком,по-моєму...», «Чарівна ви Анастасія 😍😍😍😍», «Походу баби ви її дістали вона пішла в підпілля😂😂😂», «Ужааааааас», «Талію змайструвала 🤣🤣🤣🤣 🙈», «Апполон! Ні,АПОЛОНИЩЕ😂😂», «Ну чому така страш*ва баба😢😢😢», «Жах, мужик - трансвестит 🤦‍♀️», «Дійки до пупа і тіло як у старої....», «🤣🤣🤣 ось це стегна ....звідки ?».

До цього Анастасія вирішила похвалитися досить відвертою тренуванням з упором на м'язи рук і розтяжку ніг.

«Прекрасний спортивний день в прекрасному настрої після сюрпризу коханого.🌺😊 Я бажаю всім чудових вихідних! 😊», - написала Волочкова.

Варто відзначити, що раніше під практично таким же роликом, в якому зірка виконує вузьку тягу до спини, після чого знову демонструє розтяжку, коментатори написали досить багато невтішних відгуків:

«Які вправи балетні? Сиди собі далі», «Позорница, Настя! Деградуєш не по днях, а по годинах!», «Як з красивою, елегантною, шанованої жінки можна перетворитися в публічний мем», «Подивися на Себе!( і в минулі роки мізків не було! Щас - Треш! Милуємося далі!», «Фу😂😂яка ти гидка пика,тобі ляща дати😂😂😂», «Анастасія, такими ластами безумовно варто хвалитися))) в своєму жаху вони унікальні».

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