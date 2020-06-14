Відома прима-балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить вихідні вдома

На фото Волочкова сидить на дивані в своєму особняку. Анастасія була в червоній толстовці з капюшоном, який накинула на голову. Балерина підперла рукою обличчя, коли позувала для фото. Як можна помітити, зірка була не в кращому настрої. Також можна побачити, що у артистки щось з обличчям, воно неприродного кольору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"І мені властиво сумувати...", - написала Волочкова.

Фанати не змогли написати коментарі, так як артистка обмежила доступ через часту критики. Користувачі поставили всього 1200 лайків за 2 години.

Повідомлялося, що відома балерина Анастасія Волочкова показала фігуру в модному міні-бікіні під час відпочинку.

Цього разу Анастасія показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр з відпочинку, позуючи в одному лише червоному бікіні. Причому найчастіше під такими постами Анастасія приховує доступ до коментарям. Цього разу вона не стала цього робити і отримала кілька сотень досить неоднозначних відгуків:

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