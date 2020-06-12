Російська актриса українського походження Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі «Свати», приголомшила молодшим виглядом і новою зачіскою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Всім доброї ночі», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кравченко позує під час знімального процесу. Зірка явно помолодшала, а нова зачіска додає їй елегантності. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Красуня», «Добра! Талановита! Щира!», «я вас обожнюю», «Господи, як я вас обожнюю. Справжня жінка», «така щира, просто супер», - пишуть вони.

До цього ми писали, що актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в «Сватах», вразила новим чином.

У мережі з'явилося фото, на якому актриса з'явилася з гарною зачіскою, яку, мабуть, їй зробили в салоні. Зірка широко посміхалася і дивилася в кадр.

«Прекрасна. Всім гарного дня», - підписала фото.

За годину під знімком залишили майже 5 тисяч лайків, а в коментарях стали хвалити зірку за прекрасний зовнішній вигляд і красиву зачіску.

«Ви чудова артистка!», «Яка красоточка, сонечко», «Танюшка! Красуня!», «Моя донька каже, що ви її телевізійна бабуся) така, як завжди хотілося. Добра, турботлива, справжня!», «Ви чудова! Коли дивлюся фільми з Вашою участю завжди піднімається настрій. Живіть, творіть, будьте щасливі!», «Тетяна ви супер жінка, весела приваблива. В сватах ви чарівні. Побільше фільмів з вашою участю ви прекрасні», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко показала свій найулюбленіший момент з серіалу: «Тьфу, опудало!».

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