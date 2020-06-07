Російська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в «Сватах», вразила новим образом

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому актриса з'явилася з гарною зачіскою, яку, мабуть, їй зробили в салоні. Зірка широко посміхалася і дивилася в кадр.

«Прекрасна. Всім гарного дня», - підписали фото.

За годину під знімком залишили майже 5 тисяч лайків, а в коментарях стали хвалити зірку за прекрасний зовнішній вигляд і красиву зачіску.

«Ви чудова артистка!», «Яка красоточка, сонечко», «Танюшка! Красуня!», «Моя донька каже, що ви її телевізійна бабуся) така, як завжди хотілося. Добра, турботлива, справжня!», «Ви чудова! Коли дивлюся фільми з Вашою участю завжди піднімається настрій. Живіть, творіть, будьте щасливі!», «Тетяна ви супер жінка, весела приваблива. В сватах ви чарівні. Побільше фільмів з вашою участю ви прекрасні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що на фан-сторінці опублікували уривок з серіалу, на якому Кравченко була разом з колегою по проекту Олесею Железняк. Жінки сиділи за столом і дивилися одна на одну.

«Офігенні панянки», «чудовий дует», «Мої любимочки! Обожнюю Вас всіх», «які ви красиві», - залишили люди коментарі до фото.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко показала свій найулюбленіший момент з серіалу: «Тьфу, опудало!».

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