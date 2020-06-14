Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл рецепт блюда на завтрак, обед и ужин
По совам известного повара, сандвичи - это самое удобное блюдо для любого времени суток, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). На их приготовление не нужно тратить много времени и их удобно брать с собой.
"Сегодня я расскажу вам, как приготовить божественный сэндвич с нежной скумбрией, овощами и прекрасным соусом. Вам непременно нужно это попробовать!", - говорится в сообщении Клопотенко.
Для приготовления понадобятся:
- маринованная скумбрия 1 шт;
- соленый огурец 1 шт;
- свежевыжатый апельсиновый сок 2-3 ст.л. (+1 ч. л. цедры);
- желток 2 шт;
- сливочное масло 100 гр;
- томат 1 шт;
- ломтик хлеба 2 шт (по своему вкусу);
- соль/перец по вкусу.
Ненакрашенная брюнетка из "Квартал 95" надела маску, но забыла про лифчик: "В жару невозможно..."
Доллар и евро ушли в отрыв, НБУ удивил новым курсом валют: что ждет гривну
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале своих карьер: топ фото "из прошлого"
Украинцам неожиданно повысили пенсии, решение Кабмина: кому ждать новых денег с 1 июля
Маринованную скумбрию уложить на противень с пергаментом, запекать 15 минут на 200 градусов.
Нарезать огурец тонкими слайсами под углом 45 градусов. Томат нарезать полукольцами. Далее - подсушить ломтики хлеба несколько минут в духовке.
Теперь готовим соус голандез: в огнестойкую миску отделить два желтка, добавить апельсинового сока и цедру, рубленую ножом на полоски.
Миску ставим на паровую баню, помешиваем венчиком, чтобы яйца не прилипли; и добавляем по вкусу соль и перец.
После того, как смесь прогреется, добавляем кубики теплого сливочного масла, помешиваем до растапливания. По мере растворения, кубики добавляем один за другим. Соус должен загустеть, но не превратиться в омлет, поэтому можно иногда убирать миску с паровой бани.
Далее переходим к уже готовой скумбрии, которую нужно разбирать от костей на небольшие куски.
Формируем сэндвич: подсушенный кусок хлеба хорошо смазать соусом и равномерно разложите огурцы. Выложить кусочки скумбрии, далее выложите слой томатов и посыпать их цедрой апельсина. Опять полить соусом. Накрыть вторым куском хлеба, немного прижмите и сразу подавайте к столу.
Оставшуюся рыбу, без головы и позвоночника, можно выложить на тарелку и полить соусом голандез. В результате с одной рыбы мы получим два целостных блюда! Очень вкусно!
Напомним, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл рецепт идеального соуса для салатов: "Вы должны это попробовать"
Как сообщала Politeka, шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт до неприличия вкусного риса.
Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить вермишель: "Добавить яйцо и..."