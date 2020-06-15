Відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон постала в красивому платті 

Спокуслива блондинка вміє дивувати публіку у своєму Instagram, пише Politeka.net. Зірка опублікувала гаряче сторі, яке являло собою архівне чорно-біле відео. 

На кадрах Памела позувала в "розпусному" вбранні. Плаття мало глибоке декольте, через що груди грайливо виставилися з нього. Модель на деяких кадрах торкала принади.

Памела спустила з плеча бретельку, що додало пікантності образу. 

Андерсон всіляко звивалася, демонструючи фігуру у вигідному світлі. 

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Розпущені хвилясті локони робили образ трохи романтичним. 

На столі стояв розпочатий келих з шампанським, з чого можна зробити висновок - Андерсон трохи захмеліла і фото стали більш зухвалими. 

Оскільки кадри були оприлюднені в сторіз, вони не зібрали лайків, можливо, користувачі мережі завалили Андерсон компліментами в особисті повідомлення, адже вона сама досконалість.

Нагадаємо, Памела Андерсон з'явилася в блискучому платті золотого кольору. Наряд був з відкритою спиною і показав шовкову шкіру зірки. 

Довгі рукави сукні розкішна Андерсон спустила з плеча. Модель задерла наряд, виставивши напоказ стрункі ніжки. Памела погладила долонькою коліно. 

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон позувала у вузькому платті, з якого випирали великі об'єми. Груди "налилися" і, здавалося, зараз вистрибнуть з сукні. Пікантні вирізи з боків наряду надали образу ще більшої розпусності.

Андерсон всіляко вигиналася, стоячи біля мікрофона.

Нагадаємо, невтомна Памела Андерсон розстебнула гудзики і показала, що ховає під тканиною.

Як повідомляла Politeka, Памела Андресон зняла одяг і побешкетувала біля води, гарячі кадри: "Так і хочеться...".

Також Politeka писала, що неперевершена Памела Андерсон взяла пікантну позу і показала груди.