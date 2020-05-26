Известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон порадовала поклонников новым горячим фото

На черно-белом снимке модель предстала в купальнике, который выгодно подчеркнул ее красивые формы, сообщает Politeka.net.

Звезда выставила напоказ большую грудь, опершись на руки. От ее стройной талии и ровных ножек нельзя оторваться.

Андерсон распустила свои длинные белые волосы, которыми играл ветер.

Звезда закрыла глаза, будто сосредоточившись.

При этом, стоит отметить, что красотка позировала на пляже.

Звезда написала в посте, что занимается фитнесом.

За девять часов пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были не в силах оторваться от красивой фигуры звезды, и написали массу комплиментов. Люди отмечали, что блондинка лучшая в любом виде, а ее тело совершенное, как всегда.

Примечательно, что сейчас на страницу модели подписаны один миллион человек.

Напомним, Памела Андерсон предстала в наряде, напоминающем пиджак.

Под одеждой не было ничего, поэтому грудь, едва не выпрыгивала из глубокого выреза.

При этом звезда была мокрой, в частности, волосы и одежда красотки были влажными.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон повернулась к фотографу спиной и в результате засветила обнаженную спинку, которую оплели тонкие лямки шелкового платья.

Наряд обтянул тонкую талию и упругие ягодицы модели. Фото получилось красивым и загадочным.

Напомним также, что Памела Андерсон позировала в шелковом платье, дополнив образ стильной сумочкой и туфлями. Красавица соблазнительно выгнулась на диване, чтобы показать свои прелести во всей красе.

Напомним, неукротимая Памела Андерсон оседлала железного коня и показала всю себя

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