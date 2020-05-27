Известная модель Памела Андерсон вспомнила молодость и показала одну из сочных фотосессий

На кадрах Памела сняла топ и шорты, оставшись в одном купальнике. Андерсон позировала для фотографа, а после этого сменила локацию - стала под водопад. Снимки возле воды получились еще более сочными и горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео почти 40 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Думаю, что-то вроде, ммм, хорошо, не так ли?", "Сладкая", "Спасибо. Я думаю, что вы великолепны", "Ух", "Моя любовь", "Вы потрясающая Памела", "Привет детка. Шлю сладкий поцелуй из Доминиканской республики", "Так и хочется".

Ранее мы сообщали, что Памела Андерсон порадовала поклонников новым горячим фото.

Звезда выставила напоказ большую грудь, опершись на руки. От ее стройной талии и ровных ножек нельзя оторваться.

Андерсон распустила свои длинные белые волосы, которыми играл ветер.

Сообщалось, что знаменитая модель Памела Андерсон поделилась мечтательным фото в роскошном образе.

На фото модель мчится в открытое море на борту яхты, оставляя за собой удаляющийся берег. Андерсон сидит на полу судна спиной к камере и смотрит в сторону берега. Модель одета в роскошное золотистое платье, украшенное крупными пайетками. При этом спина красотки полностью открыта.

Напомним, сногсшибательная Памела Андерсон устроила шалости в шелках на диване

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