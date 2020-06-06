Модель Алена Омович, которую прозвали украинской Ким Кардашьян, показала, как выглядела в школьные годы

Как сообщает Politeka.net, Инста-дива решила предаться воспоминаниям о естественной внешности, которой лишилась после многочисленных хирургических операций на лице и теле.

Снимок, на котором она запечатлена школьницей, модель разместила на своей странице в Инстаграм. Там же, для сравнения, она показала себя настоящей.

«Девочки, от сердца отрываю фотку 😂😭 8й класс, я была ЭМО😂Как лучше? До или После ?😭Листаем🤔👉🏻Брови и челка вообще промолчу...Помню как родители ругали, говорили зачем брови сбрила ?!😨А я говорю красиво вы не понимаете 😅😈», - подписала Омович.

Обратим внимание, что к своим годам модель успела перекроить внешность до неузнаваемости. Красотка несколько раз сделала грудь, изменила форму носа и даже разрез глаз, увеличила губы, подбородок и пятую точку. Кроме того, модель разукрасила свое тело татуировками.

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала жаркий образ у стола.

На кадрах Омович позирует в прозрачных штанах с огромными вырезами, которые показывают все достоинства красавицы. Алена дополнила образ черным блестящим топом, который подчеркнул пышные формы. Звезда решила оставить волосы распущенными и задрала одну ногу, позируя у столика с зеркалом.

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