Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, любит демонстрировать свои прелести без лифчика

Красотка хвастается большой грудью при любом случае, сообщает Politeka.net. Так, звезда опубликовала фото, сделанное в лифте.

Стройная красотка надела белую маечку, под которой не было белья, о чем свидетельствуют торчащие характерные признаки. Сверху звезда надела косуху.

Омович сняла себя сверху, так, что ее талия казалась стройнее.

Модель подняла ножку, засветив дырки на джинсах, а также белые кроссовки.

Также на Алене была маска одного из известных брендов, которая прикрыла часть лица.

Модель распустила волосы и смотрела в камеру, снимая себя в зеркало.

Фото получилось довольно интересным и даже горячим.

Поскольку снимок был обнародован в сториз, никто не смог его открыто прокомментировать.

Возможно украинская знаменитость получила массу комментариев в личные сообщения.

Напомним, Алена Омович предстала в белом топе, со спущенными бретелями. Из большого выреза едва не выпрыгнула обнаженная грудь, однако красотку это нисколько не смущало, наоборот - она даже слегка наклонилась.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала на коленках, сидя спиной к камере. Красотка демонстрировала идеальную фигуру и свои ягодицы.

Волосы Алена собрала в узел, а сама смотрела в панорамное окно на море, где над ним можно увидеть облако в виде сердца.

Напомним также, что Алена Омович позировала в кожаном наряде, который решила раскрыть, выставив напоказ невероятные формы. При этом она без стеснения крутится на камеру, демонстрируя лучшие ракурсы.

Напомним, украинская Кардашьян без белья доказала, что она горячее любого кофе

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