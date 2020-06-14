Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась идеальными формами в мини-шортах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я тут очень худая, но от ног кайфую. Как лучше: сейчас или как было?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Омович позирует в крохотных шортах и топе, демонстрируя божественную фигуру и длинные ноги. Дополняли образ звезды броские босоножки и браслеты на руке.

Однако поклонники звезды не смогли что-либо сказать, поскольку кадры Омович выбросила у себя в Сторис.

До этого сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала необычный смелый образ

На фото Омович позировала в сапогах на высоком каблуке, а также в белом топе и джинсовых шортах. Красотка дополнила образ стильными очками и кожаными перчатками на руках. Алена присела возле белого "Мерседеса" без крыши и соблазнительно выгнулась, чтобы фото вышло максимально горячим.

Фанаты не смогли ничего написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется добавить: "Райский вид".

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