Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась идеальными формами в мини-шортах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я тут очень худая, но от ног кайфую. Как лучше: сейчас или как было?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Омович позирует в крохотных шортах и топе, демонстрируя божественную фигуру и длинные ноги. Дополняли образ звезды броские босоножки и браслеты на руке.
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Однако поклонники звезды не смогли что-либо сказать, поскольку кадры Омович выбросила у себя в Сторис.
До этого сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала необычный смелый образ
На фото Омович позировала в сапогах на высоком каблуке, а также в белом топе и джинсовых шортах. Красотка дополнила образ стильными очками и кожаными перчатками на руках. Алена присела возле белого "Мерседеса" без крыши и соблазнительно выгнулась, чтобы фото вышло максимально горячим.
Фанаты не смогли ничего написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется добавить: "Райский вид".
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