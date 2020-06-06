Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала жарким снимком с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Омович позирует в ванной без белья, верхом на своем возлюбленным, демонстрируя безупречную фигуру. При этом она целует возлюбленного, нежно его обнимая. Уточним, что пара отдыхала на Мальдивах.

Обратим внимание, что сам кадр звезда никак не подписала, а ее поклонники не смогли этого сделать в силу того, что фотографией Омович поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, предстала в кружевном платье.

Звезда любит будоражить сознания в соблазнительных нарядах. В этот раз модель предстала в мини-платье телесного цвета с черными кружевами.

Наряд был настолько коротким, что казалось вот-вот оголит самое интимное. Кроме того, красотка застыла в интригующей позе: она расставила ноги, опершись об туалетный столик: "Здесь слишком жарко".

На ногах Алены были босоножки с длинным черным кружевом, в цвет платья. Было такое чувство, что это ботфорты.

Модель распустила длинные ровные волосы, и немного отогнулась назад.

Напомним, украинская Кардашьян без белья доказала, что она горячее любого кофе

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян бесстыдно задрала майку ради жарких кадров

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян бесстыдно приспустила шортики ради горячего кадра