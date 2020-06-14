Зірка серіалу «Величне століття» Нур Феттахоглу порадувала шанувальників і знялася в новій несподіваній фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Хмм…ок», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімку Феттахоглу позує в окулярах і елегантному вбранні, тримаючи перед собою маленьку ляльку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це так несподівано! Спочатку не придивлявся, думав – дитина», «улюблена актриса! Супер», «вау, бомбезно», «красуня!», «ідеальний вигляд. І лялька в тему», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що прославилася роллю в серіалі "величне століття", здивувала ідеальною фігурою.

Красуня опублікувала свіже фото в "сториз" в Instagram, на якому позувала в променях призахідного сонця на березі річки.

Акторка з'явилася в темному бікіні і жовтої довгій спідниці з дуже тонкої тканини - так, що просвічуються всі її спокусливі вигини.

Нур підняла руки вгору, вхопившись за розпущене волосся. Неможливо не звернути увагу на її плоский животик, ніжні лінії якого так і манять поглянути ще раз - "Хюррем лусне від заздрощів".

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу захопила сімейним фото з красунею донькою: очей не відірвати.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу розстебнула плащ і показала, що під ним ховає.

Також Politeka писала, що Нур Феттахоглу в білому купальнику підкорила підтягнутими формами: "Затьмарила б навіть Хюррем".